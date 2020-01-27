القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، عن وضع إجراءات جديدة لمراقبة حركة القادمين إلى البلاد، وذلك لمنع دخول فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين مؤخراً، وظهر في عدد من الدول الأخرى.
وقال بابكر المقبول، مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة، إن الاجتماع الذي عُقد بقاعة الطوارئ، الإثنين، ناقش سير العمل والتجهيزات بالبلاد، والخطوات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا.
وأشار "المقبول" إلى أنه تم تحديد 7 نقاط للعبور إلى البلاد، منها مطار الخرطوم، ومطار بورتسودان، وميناء بورتسودان، بجانب 3 معابر بالولاية الشمالية، فضلاً عن تخصيص مركزين للعزل بمستشفى الخرطوم والمطار، معلناً عدم تسجيل أي حالات اشتباه بالبلاد.
وأكد أنه تم فحص 21 مسافراً قادمين من الصين، السبت، منهم 20 بولاية الخرطوم، وواحداً من ولاية الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منعا لتسلل "كورونا".. السودان يحدد 7 نقاط لعبور القادمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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