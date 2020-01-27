55 ألف خبير ومتخصص في "آراب هيلث" بدبي

انطلقت الدورة الـ45 من معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2020"، الإثنين، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 4250 شركة عارضة من 64 دولة.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الأضخم في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أيامه الـ4 ما يزيد على 55 ألف من الأطباء والمتخصصين والمهنيين من أكثر من 159 دولة حول العالم.

وقال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر "آراب هيلث" إن هذا الحدث يشكل منصة رئيسية لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف بناء علاقة قوية مع أصحاب المصلحة الدوليين واكتشاف فرص أعمال جديدة والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة في هذا القطاع على الصعيد العالمي، ومناقشة أبرز المواضيع التي تهم القطاع الصحي وتصب في مصلحة المرضى.

من جانبه، ذكر الدكتور جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" الداعم الرسمي لمعرض ومؤتمر "آراب هيلث" أنه في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية تنامياً بوتيرة لافتة يحظى هذا الحدث بمكانة مرموقة كمنصة تلتقي من خلالها ألمع العقول الرائدة في المجال الطبي من جميع أنحاء العالم.

Advertisements

وأضاف أن هذا الحدث يشكل فرصة متميزة للتركيز على سبل العمل وفق المعايير العالمية في هذا المجال وتلبية متطلبات المرضى وأفراد المجتمع.

وأعرب جوديير عن سروره هذا العام باستعراض أحدث إضافة لشبكة الرعاية التابعة لشركة "صحة" وهي "مدينة الشيخ شخبوط الطبية" التي تعد المشروع المشترك مع مؤسسة "مايو كلينك"، والصرح الطبي البارز الذي سيحدث تحولاً إيجابياً على صعيد توفير الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وتقام على هامش الحدث حوارات "إنوفيت" التي ستتيح الفرصة لـ8 شركات من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في كل يوم من أيام المعرض ولمدة 8 دقائق لتقديم أحدث أفكارهم في مجال الرعاية الصحية.

كما ستقدم 8 شركات أخرى خلال كل يوم من أيام المعرض أبرز ابتكاراتها في هذا المجال على أن يتم اختيار المتميزين خلال اليوم الأخير من قبل لجنة تحكيم تضم مجموعة من الخبراء، فيما تستعرض مجموعة من الشركات الناشئة من المعرض حلول التكنولوجيا والابتكار التي توصلت إليها.

ويقام معرض ومؤتمر "آراب هيلث" الذي تنظمه "إنفورما ماركيتس" بدعم مستمر من عدد من الجهات والهيئات الحكومية بما فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية.