تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى المشمش البار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت : كوب ونصف (مطحون)

- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الجبن الكريمي : علبة (طري)

- سكر البودرة : نصف كوب

- كريمة الخفق : كوبان (مخفوقة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- مشمش : علبة (حشوة المشمش الجاهزة/ ممكن استخدام مشمش طازج مقطع) الطريقة: 1. اخلطي البسكويت المطحون مع القرفة والزبدة المذوبة حتى تمتزج المكونات ورصي المزيج في طبق بايركس أو صينية تشيز كيك مفتوحة الأطراف. 2. اخلطي الجبن الكريمي والسكر البودرة حتى يصبح المزيج كريمي ومتجانس. 3. أضيفي الكريمة المخفوقة للمزيج واخلطي بخفة ثم أضيفي الفانيلا وقلبي. 4. صبي مزيج الكريمة والجبن الكريمي فوق قاعدة البسكويت المطحون. Advertisements 5. وزعي حشوة المشمش على الوجه. 6. أدخلي الصينية بعد أن تغطيها بورق البلاستيك للبراد لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم,. 7. عند التقديم قطعيها وقدميها باردة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البسكويت بالشيكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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