تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سوربيه بنكهات استوائيّة

المقادير

- مانغو : 2 حبة (ناضجة / للسوربيه بنكهة المانجو)

- السكر الناعم : 125 غراماً (للسوربيه بنكهة المانجو)

- عصير الليمون : 1 حبة (الحامض / للسوربيه بنكهة المانجو)

- البابايا : 3 حبات (ناضجة / منزوعة البذور واللبّ / للسوربيه بنكهة البابايا)

- السكر الناعم : 125 غراماً (للسوربيه بنكهة البابايا)

- عصير الليمون : 2 حبة (الحامض / للسوربيه بنكهة البابايا)

- الباشن فروت الإستوائية : 12 حبة (لبّ 12 ثمرة ناضجة من الباشن فروت / لسوربيه بنكهة الباشن فروت)

- السكر الناعم : 150 غراماً (لسوربيه بنكهة الباشن فروت)

- عصير الليمون : 1 حبة (لسوربيه بنكهة الباشن فروت)

الطريقة:

1. لتحضير سوربيه بنكهة المانجو: تُضاف المكوّنات (المانجو والسكر الناعم وعصير الليمون الحامض) إلى إبريق الخلّاط الكهربائي، وتُضرب على سرعة متوسّطة، حتى تتحوّل إلى خليط ناعم القوام.

2. لتحضير سوربيه بنكهة الباباسا: تُتبع خطوات التحضير الخاصّة بـ"سوربيه" المانجو.

3. طريقة تحضير سوربيه بنكهة الباشن فروت: يُضاف لبّ الثمار إلى وعاء. أمّا السكّر فيذوّب في مقلاة، على نارٍ خفيفةٍ، مع 150 ميلليليترًا من الماء الساخن. وحين يذوب، يبقى على النار لثماني دقائق إضافيّة، حتى يتحوّل إلى شيرة (قطر). تُضاف الشيرة إلى وعاء الـ"باشن فروت"، مع الليمون الحامض. وتُتبع خطوات التثليج المذكورة سابقًا.

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4. ويُحفظ الخليط في الثلّاجة داخل وعاء "بلاستيك" ذي غطاء، مع إخراجه كلّ ثلاث ساعات منها حتى يُحرّك، ثمّ يرجع إليها. وتُكرّر العملية لثلاث مرّات، حتى الحصول على "سوربيه" ناعم ومثلّج.

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