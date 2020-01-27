تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم الكرز

المقادير

- كرز : 250 غراماً (منزوع النواة)

- زبادي : 200 غم (الزبادي اليوناني)

- العسل : ملعقة كبيرة

- برش ليمون : 1 حبة (حامض)

الطريقة:

1. يُضاف الكرز والزبادي والعسل وبشر الليمون الحامض، إلى الخلّاط الكهربائي. تُضرب المكوّنات على سرعة متوسّطة، حتى يتشكّل خليط ناعم.

2. يُوزّع الخليط على قوالب المثلّجات، التي تُثلّج لساعتين. عندئذ، يُزوّد طرف كلّ حبّة من المثلّجات بعود خشب، وتُعاد إلى المجمدة، حتى تصبح قاسية.

3. تُغمّس قوالب المثلجات في وعاء حاو الماء الساخن لنزعها عن المثلّجات، التي تقدّم مباشرةً.

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4. تحتاجين إلى: قوالب للمثلجات وعيدان خشب، للتقديم.

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