تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ترافيل الليمون

المقادير

- بسكويت : 10 حبات (ليدي فنجر)

- كريمة الخفق : كوبان (مخفوقة)

- عصير الكرز : نصف كوب

- التوت الأزرق : كوب (طازج)

- سكر : كوب (لصلصة الليمون)

- برش ليمون : ملعقة كبيرة (لصلصة الليمون)

- عصير الليمون : ثلثان الكوب (لصلصة الليمون)

- صفار البيض : 8 حبات (لصلصة الليمون)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (لصلصة الليمون)

- الزبدة : كوب وربع (مقطعة مكعبات صغيرة / لصلصة الليمون)

الطريقة:

1. لتحضير صلصة الليمون: ضعي السكر وبشر الليمون وصفار البيض وعصير الليمون والملح في قدر بدون النار واخلطي جيدا حتى تتمازج المكونات.

2. أضيفي الزبدة للمزيج وضعي القدر على نار متوسطة إلى عالية مع التحريك المستمر حتى تذوب الزبدة ويصبح المزيج سميكا وتأكدي من أن لا يصل المزيج للغليان فقط تسخين.

3. أزيلي القدر عن النار مع الاستمرار في التحريك ثم انقلي المزيج لوعاء زجاجي وغطيه بورق البلاستيك وضعيه في الثلاجة.

4. ضعي بسكويت الليدي فنجر في طبق زجاجي وصبي عصير الكرز فوقه واتركيه لمدة خمس دقائق.

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5. ضعي 5 من حبات البسكويت في طبق عميق وهو طبق التقديم ثم وزعي ثلث كمية صلصة الليمون ونصف كمية الكريمة المخفوقة وكمية من التوت الأزرق.

6. ضعي باقي كمية بسكويت الليدي فنجر فوق المزيج لعمل طبقة ثانية ووزعي الثلث الآخر من صلصة الليمون والنصف المتبقي من الكريمة وكمية من التوت الأزرق.

7. صبي باقي كمية صوص الليمون على الوجه وزيني ببرش الليمون والتوت الأرزق حسب الرغبة وأدخلي الطبق الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم.

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