تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز المصريّ : ربع كوب (منقوع لمدة 15 دقيقة ومصفى)

- الماء : ثلثان الكوب

- ماء الورد : ملعقة صغيرة

- مستكة : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (للتزيين / حسب الرغبة)

الطريقة: 1. ضعي الماء والأرز في قدر على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي ثم غطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 15 دقيقة. 2. أضيفي الحليب وماء الورد والمستكة وحركي حتى يصبح المزيج كثيفاً. 3. أضيفي السكر وقلبي ثم غطي القدر واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة. 4. صبي المزيج في أطباق صغيرة واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم أدخلي الأطباق للثلاجة لحين التقديم. Advertisements 5. زيني وجه الأطباق عند التقديم بالقرفة المطحونة أو الفستق الحلبي حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بالجوز والقرفة

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