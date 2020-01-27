تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تيراميسو سهل

المقادير

- ماء ساخن : كوبان

- قهوة سريعة الذوبان : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : نصف كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- صفار البيض : 4 حبات

- عصير العنب : ثلث كوب (الأبيض)

- جبنة الماسكاربوني : 200 غم

- كريمة الخفق : كوب (بادرة)

- بسكويت ليدي فنجرز : 40 حبة (36-42 قطعة)

- الكاكاو : حسب الرغبة (غير محلى / للزينة)

الطريقة:

1. في وعاء نضع الماء المغلي، القهوة وملعقة كبيره سكر ونحرك حتى يذوب السكر تماما، نتركه جانبا حتى يبرد.

2. في وعاء آخر عميق نخفق صفار البيض مع عصير العنب ونصف كوب سكر، ثم نضعهم فوق حمام مائي على النار ونحرك بالمضرب اليدوي أو الكهربائي لمدة 5 إلى 8 دقائق حتى تتضاعف كمية المزيج إلى 3 أضعاف، نرفعه عن النار ونضيف الماسكربون ونخلط حتى تختلط المكونات جيداً.

3. في وعاء آخر نخفق الكريمة حتى تتماسك جيداً. نضيف خليط الماسكربون والبيض إلى الكريمة ونخلط بخفة باستخدام السباتولا حتى تختلط المكونات معا.

4. نحضر صينية مقاس 9*13*3 انش.

5. نأخذ نصف كمية البسكويت قطعه تلو الأخرى ونغمسها بالقهوة من الجهتين ثم نرتبها في قاع الصينية، نضع فوقها نصف كمية خليط الكريمة والماسكربون.

Advertisements

6. نأخذ باقي كمية البسكويت ونغمسها بالقهوة ونصفها في الصينية فوق الكريمة ثم نضع فوقها باقي كمية الكريمة.

7. نرش قليل من الكاكاو، نغطيها ونضعها في الثلاجة على الأقل لمدة 6 ساعات.

8. نخرجها من الثلاجة قبل التقديم بنصف ساعة ونرشها بالمزيد من الكاكاو.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كيك الشوكولاتة بالكريمة والتوت

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو