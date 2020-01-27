تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الجزر

المقادير

- للتغليفة :

جبنة : 8 قطع (مربعة الشكل / بدرجة حرارة الغرفة)

كريمة الخفق : نصف كوب

كراميل : ملعقة صغيرة

سكر البودرة : ربع كوب

لبن : ملعقتان كبيرتان (بودرة)

- دقيق : 3 اكواب (أبيض / منخل)

- سكر : كوبان

- الجزر : كوبان (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الزيت النباتي : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

الطريقة:

1. اسكبي الزّيت في إناء التحضير، وضعي عليه الدّقيق والبيكنج بودر والقرفة والملح.

2. في وعاء منفصل أخفقي البيض مع الفانيليا والسكر، واتركيه لمدة 4 دقائق، ثم اخلطيه بالدقيق وقلبي جيداً.

3. أضيفي الجزر المبشور وقلبي جيداً حتى يحدث التجانس المطلوب.

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4. اسكبي الخليط في صينية وضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 30 - 45 دقيقة في درجة حرارة مناسبة تصل إلى 170 درجة مئوية لتحدث عملية نضج الكيك.

5. لتحضير طبقة الجبن: نخفق الجبن جيداً في وعاء، وفي صحن صغير نخفق الكريمة، ونضيف السكر واللبن إلى الجبن ونقلبهم، ثم نضيف الكريمة والكراميل ونقلب جيدا حتى يتجانسوا، نترك الخليط في البراد حتى يبرد الكيك.

6. نضيف خليط الجبن على الكيك من كل الجوانب ونزينه بالكراميل، ثم يدخل البراد مرة أخرى لمدة ساعة.

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