تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البارفيه بالقرع

المقادير

- القرع : 2 كوب (مهروس)

- جبن كريمي : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : ربع كوب

- كريمة الخفق : 2 كوب

- بسكويت : نصف كيلو (مطحون)

الطريقة:

1- في وعاء كبير نخلط القرع مع الجبن الكريمي، والفانيليا السائلة، والسكر البودرة، جيدًا، حتى تمتزج المكونات تماماً .

2- نضع في زبادي ال وهي البسكويت الذي قمنا بسحقه ثم طبقة من مزيج القرع ثم القليل من الكريمة . نكرر العملية لعمل طبقات مماثلة من البسكويت ومزيج القرع والكريمة ونزين أخيراً بقطعة بسكويت .

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يمكن تجهيز بارفيه القرع قبل 6 ساعات من التقديم لا أكثر حيث يمكن حفظها في البراد إلى أن يحين وقت التقديم .

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