تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البارفيه بالقرع

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- القرع : 2 كوب (مهروس)
- جبن كريمي : كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- سكر البودرة : ربع كوب
- كريمة الخفق : 2 كوب
- بسكويت : نصف كيلو (مطحون)
الطريقة:
1- في وعاء كبير نخلط القرع مع الجبن الكريمي، والفانيليا السائلة، والسكر البودرة، جيدًا، حتى تمتزج المكونات تماماً .
2- نضع في زبادي ال وهي البسكويت الذي قمنا بسحقه ثم طبقة من مزيج القرع ثم القليل من الكريمة . نكرر العملية لعمل طبقات مماثلة من البسكويت ومزيج القرع والكريمة ونزين أخيراً بقطعة بسكويت .
يمكن تجهيز بارفيه القرع قبل 6 ساعات من التقديم لا أكثر حيث يمكن حفظها في البراد إلى أن يحين وقت التقديم .
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