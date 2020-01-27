تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت بودينغ الشوكولاتة

المقادير

- لعمل التارت :

دقيق : 2 كوب

ملح : رشّة

الزبدة : 100 غراماً (بدرجة حرارة الغرفة)

سكر : ربع كوب

البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مقادير حشو البودينغ :

حليب : نصف لتر

سكر : 4 ملاعق كبيرة

نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة

الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الطريقة:

1- نخلط كل مكونات التارت معًا، ونعجنها باليد حتى تصبح عجين متماسك، نضعها في البراد، لمدة ربع ساعة، حتى تتماسك مع بعضها، ولا تلتصق باليد.

2- في صينية مخصصة لخبز التارت، نفرد العجين ونضغط عليه، ثم نقوم بعمل فتحات باستخدام الشوكة.

3- نغطي العجين بصينية أصغر لكي لا يرتفع، وندخله فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 170، نترك الصينية من 10 إلى 15 دقيقة، ثم نخرجها.

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4- في قدرعلى النار نضع الحليب مع السكر.

5- نخفق البيض مع الفانيليا.

6- نضع الكاكاو مع نشا الذرة في وعاء ونقلبهم، نضيف البيض والفانيليا ونقلب جيدًا، ثم نضيف الخليط إلى الحليب والسكر، ونقلب على نار هادئة حتى يتكثف خليط البودينغ ويصبح متماسك.

7- نصب البودينغ على التارت ونتركه في البراد لمدة ساعتين.

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