تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت بودينغ الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- لعمل التارت :
دقيق : 2 كوب
ملح : رشّة
الزبدة : 100 غراماً (بدرجة حرارة الغرفة)
سكر : ربع كوب
البيض : 1 حبة
الفانيليا : ملعقة صغيرة
- مقادير حشو البودينغ :
حليب : نصف لتر
سكر : 4 ملاعق كبيرة
نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة
الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة
البيض : 1 حبة
الفانيليا : ملعقة صغيرة
الطريقة:
1- نخلط كل مكونات التارت معًا، ونعجنها باليد حتى تصبح عجين متماسك، نضعها في البراد، لمدة ربع ساعة، حتى تتماسك مع بعضها، ولا تلتصق باليد.
2- في صينية مخصصة لخبز التارت، نفرد العجين ونضغط عليه، ثم نقوم بعمل فتحات باستخدام الشوكة.
3- نغطي العجين بصينية أصغر لكي لا يرتفع، وندخله فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 170، نترك الصينية من 10 إلى 15 دقيقة، ثم نخرجها.
4- في قدرعلى النار نضع الحليب مع السكر.
5- نخفق البيض مع الفانيليا.
6- نضع الكاكاو مع نشا الذرة في وعاء ونقلبهم، نضيف البيض والفانيليا ونقلب جيدًا، ثم نضيف الخليط إلى الحليب والسكر، ونقلب على نار هادئة حتى يتكثف خليط البودينغ ويصبح متماسك.
7- نصب البودينغ على التارت ونتركه في البراد لمدة ساعتين.
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