تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أعواد مارشميلو الشوكولاتة

المقادير

- مارشميلو : 12 حبة (كبيرة الحجم)

- أعواد حلوى ملونة : عود

- الشوكولاتة : نصف كوب (مذوبة)

- سبرنكلز : حسب الرغبة (للزيين) الطريقة: 1- توضع قطعة ورق زبدة على صينية التحضير. 2- توضع قطع المارشميلو في صحن ثم توضع عصا الحلوى في منتصف كل قطعة مارشميلو 3- تغمس قطع المارشميلو في الشوكولاته، ثم ترش بقطع الحلوى المقطعة باليد على صحن جانبي. Advertisements 4- توضع قطع المارشميلو الجاهزة على ورق الزبدة لتجف وتتماسك الشوكولاته قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك المارشميلو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الكيك بالشوكولاتة

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