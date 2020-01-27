تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة الدجاج

المقادير

- أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع)

- الدجاج : 1200 غرام

- البصل الأحمر : 2 حبة (جوانح)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- البهار الأسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (ناعم)

- بهار كبسة : ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- فليفلة ملونة : 3 حبات متوسطة

- طماطم : 2 حبة

- السمنة : ملعقة كبيرة (أو زيت الذرة)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : 4 اكواب

- فلفل أخضر حار : 2 حبة

- ورق غار : 2 ورقة

- القرفة : 2 عود

- هيل : 5 حبات (صحيح)

- كبش القرنفل : 5 حبات

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الطريقة:

1- يتبّل الدجاج بالملح والبهارات والزيت.

2- يحمّى القدر على النار، يضاف البصل ويقلى جيداً.

3-يضاف الثوم الى البصل ويحرّك جيداً.

4-يضاف الدجاج الى القدر ويحمّر جيداً، ومن ثم يضاف اليه الفلفل الملوّن المقطّع الى مكعبات ويقلّب جيداً.

5- تضاف البندورة الى الخليط ومن ثم يسكب معجون الطماطم ويحرّك جيداً.

6- تضاف المطيّبات ويحرّك المزيج جداً، ومن ثم يضاف الماء ويترك حتى يغلي.

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7- تخفّف النار ويطهى لمدة 50 دقيقة حتى ينضج جيداً.

8- ينزع الدجاج ويوضع في صينية ويضاف إليه الكركم وزيت الذرة ويوضع في الفرن حتى يحمّر جيداً.

9- يضاف الأرز بعد غسله جيداً وتصفيته الى القدر، ويطهى على نار خفيفة لمدة 30 الى 40 دقيقة حتى ينضج.

10- يوضع الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاج ويقدّم ساخناً.

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