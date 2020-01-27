تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة الدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع)
- الدجاج : 1200 غرام
- البصل الأحمر : 2 حبة (جوانح)
- الثوم : فصّان (مفروم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- البهار الأسود : نصف ملعقة صغيرة
- الكركم : ملعقة صغيرة
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (ناعم)
- بهار كبسة : ملعقة كبيرة
- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (ناعمة)
- فليفلة ملونة : 3 حبات متوسطة
- طماطم : 2 حبة
- السمنة : ملعقة كبيرة (أو زيت الذرة)
- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة
- الماء : 4 اكواب
- فلفل أخضر حار : 2 حبة
- ورق غار : 2 ورقة
- القرفة : 2 عود
- هيل : 5 حبات (صحيح)
- كبش القرنفل : 5 حبات
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
الطريقة:
1- يتبّل الدجاج بالملح والبهارات والزيت.
2- يحمّى القدر على النار، يضاف البصل ويقلى جيداً.
3-يضاف الثوم الى البصل ويحرّك جيداً.
4-يضاف الدجاج الى القدر ويحمّر جيداً، ومن ثم يضاف اليه الفلفل الملوّن المقطّع الى مكعبات ويقلّب جيداً.
5- تضاف البندورة الى الخليط ومن ثم يسكب معجون الطماطم ويحرّك جيداً.
6- تضاف المطيّبات ويحرّك المزيج جداً، ومن ثم يضاف الماء ويترك حتى يغلي.
7- تخفّف النار ويطهى لمدة 50 دقيقة حتى ينضج جيداً.
8- ينزع الدجاج ويوضع في صينية ويضاف إليه الكركم وزيت الذرة ويوضع في الفرن حتى يحمّر جيداً.
9- يضاف الأرز بعد غسله جيداً وتصفيته الى القدر، ويطهى على نار خفيفة لمدة 30 الى 40 دقيقة حتى ينضج.
10- يوضع الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاج ويقدّم ساخناً.
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