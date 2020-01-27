تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالذرة

المقادير

- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع مكعبات)

- الجرجير : كوب (مفروم خشن)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- بقدونس : ربع كوب (طازج ومفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- خل البلسمك : ملعقة صغيرة الطريقة:

اخلطي الجرجير مع الذرة والطماطم والبقدونس والأفوكادو في وعاء.

اخلطي الخل البلسمك وزيت الزيتون والملح وعصير الليمون في وعاء آخر.

صبي المزيج فوق السلطة وحركيها حتى تتمازج المكونات وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو مع الشمندر والجرجير طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب

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