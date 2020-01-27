روستو لحم محمر بالبطاطس والطماطم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فيليه اللحم : كيلو ونصف (قطعة كاملة)

- الثوم : 6 فصوص (مفروم شرائح)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الماسترد : 2 ملعقة صغيرة

- البطاطس : 4 حبات (مفرومة دوائر)

- طماطم : 4 حبات (مفرومة انصاف)

- الماء : 2 كوب

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج مفروم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح) الطريقة: 1. اغرزي اللحم بسكين حادة لعمل فتحات صغيرة. 2. وزعي الفلفل الأسود والثوم في الفتحات ثم وزعي الملح على اللحم واربطي اللحم بواسطة خيط مخصص للطعام. 3. سخني الزيت في مقلاة عميقة وواسعة وحمري اللحم من جميع الجهات حتى يصبح ذهبياً ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانباً ليبرد. 4. اخلطي الزبدة والبقدونس والخردل وادهني اللحم بالمزيج. Advertisements 5. ضعي البطاطس والبصل والطماطم في صينية الفرن ووزعي الماء وضعي اللحم وغطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة ساعة ونصف. 6. ازيلي الأولمنيوم عن الطبق وأعيدي الطبق للفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر وينضج اللحم 7. أخرجي الطبق من الفرن واتركي اللحم ليبرد قليلاً ثم قطعيه شرائح ووزعي الخضار على اللحم في طبق التقديم ووزعي صوص اللحم من طبق الفرن وقدميه ساخناً قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم مع الصلصة بالفرن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس

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