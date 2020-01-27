تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالأعشاب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أرز بسمتي : كوب (منقوع ومصفى)

- الكرفس : كوب (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزبدة : ربع كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- الماء : كوبان ونصف

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج مفروم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الزبدة في قدر غير لاصق مع البصل والكرفس لمدة دقيقتين.

أضيفي الأرز وقلبي حتى يتحمص.

أضيفي الملح والأعشاب والبقدونس والفلفل الاأسود والماء واتركي المزيج حتى يغلي على نار عالية.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب اللحم أو الدجاج حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

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