تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية لحم بالفرن مع الفطر

المقادير

- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع شرائح)

- طحين : ربع كوب

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : قرن (مفروم)

- مرق دجاج : ثلاث أرباع الكوب (أو الخضار)

- الخل الأحمر : ربع كوب

- الفطر : 2 كوب (طازح مقطع أنصاف)

الطريقة:

اخلطي المرق مع الطحين و الملح و الاعشاب المجففة في قدر على نار متوسطة حتى تتماسك الصلصة

قلبي اللحم و الفطر والفلفل الاحمر في مقلاة على نار عالية حتى يصبح بني اللون ثم اضيفي الخل و قلبي

انقلي المزيج إلى طبق الفرن ثم صبي خليط المرق فوقه و غطي الطبق بورق الالمنيوم و ادخليه الفرن على حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة

ازيلي الالمنيوم عن الطبق و حمري الوجه و قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة او الارز حسب الرغبة

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