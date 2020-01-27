تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية لحم بالفرن مع الفطر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع شرائح)
- طحين : ربع كوب
- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الفلفل الأحمر : قرن (مفروم)
- مرق دجاج : ثلاث أرباع الكوب (أو الخضار)
- الخل الأحمر : ربع كوب
- الفطر : 2 كوب (طازح مقطع أنصاف)
الطريقة:
اخلطي المرق مع الطحين و الملح و الاعشاب المجففة في قدر على نار متوسطة حتى تتماسك الصلصة
قلبي اللحم و الفطر والفلفل الاحمر في مقلاة على نار عالية حتى يصبح بني اللون ثم اضيفي الخل و قلبي
انقلي المزيج إلى طبق الفرن ثم صبي خليط المرق فوقه و غطي الطبق بورق الالمنيوم و ادخليه الفرن على حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة
ازيلي الالمنيوم عن الطبق و حمري الوجه و قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة او الارز حسب الرغبة
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