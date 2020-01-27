تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا دجاج باربيكيو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- عجينة البيتزا : 500 غراماً (جاهزة)

- صلصة البيتزا : نصف كوب

- صدر الدجاج : 2 صدر (مشوي ومفروم مكعبات)

- باربكيو صوص : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومفرومة)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور) الطريقة: مدي عجينة البيتزا لسماكة متوسطة و ضعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت

اخلطي الدجاج المشوي و المفروم مع الباربيكيو صوص و الطماطم في طبق

وزعي صلصة البيتزا فوق العجين ثم وزعي الدجاج و الطماطم

ادخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة

ثم ازيلي الصينية ووزعي جبن الموزريلا و جبن الشيدر و اعيدي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج العجين و تذوب الجبن Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سكالوب بانيه بجبن البارميزان تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرباستا البيتزا بالببروني

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