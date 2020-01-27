تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سكالوب بانيه بجبن البارميزان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مدقوق)

- بقسماط : كوب (كعك مطحون)

- البيض : 2 حبة

- الخل : ملعقة كبيرة

- طحين : ربع كوب

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور ناعم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي) الطريقة: 1. تبلي الدجاج بالملح والفلفل. 2. اغمسي الدجاج بالطحين لعمل طبقة خفيفة. 3. اخفقي البيض مع الخل ثم ضعي الدجاج بالبيض المخفوق. 4. اخلطي البقمساط مع جبن البارميزان ثم ضعي الدجاج بعد البيض بالبقسماط والجبن. Advertisements 4. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية حتى يبدأ بالغليان. 5. اقلي الدجاج المتبل وخففي النار قليلا حتى يتحمر. 6. قدميه دافئاً إلى جانب السلطة والبطاطس المشوية حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ملوخية بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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