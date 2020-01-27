تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر دجاج مشوي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاج : 500 غراماً (مطحون ناعم)

- بقسماط : ربع كوب (كعك مطحون)

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- البيض : 1 حبة

- الثوم : فص (مهروس ناعم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- خبز البرغر : 4 حبات

- خس : ربع كوب (مفروم)

- المايونيز : ربع كوب

- طماطم : 1 حبة (مفرومة شرائح) الطريقة: اخلطي الدجاج المفروم مع البقسماط والبصل المبشور والثوم المهروس والبيضة والملح والفلفل في وعاء حتى تتجانس المكونات.

شكلي الخليط لدوائر وبسطيها باليد لتصبح دائرة متوسطة السماكة.

ضعي ملعقة من الزيت في طبق الفرن وضعي البرجر في الصينية ووزعي باقي كمية الزيت عليها.

ادخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى ينضج البرجر.

وزعي المايونيز والخس والطماطم في خبز البرجر وضعي البرجر فوقها وقدميها إلى جانب البطاطس المقلية والسلطة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ملوخية بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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