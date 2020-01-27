تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم مع الصلصة بالفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم كفتة : كيلو (مبهرة ومملحة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 2 كوب (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم) الطريقة: شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.

سخني زيت الزيتون في مقلاة وحمري كرات الكفتة ثم ازيليها وضعيها في طبق الفرن.

اخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ودبس الرمان والثوم والبصل والملح والفلفل في طبق.

صبي المزيج فوق كرات الكفتة.

غطي الطبق بورق الالمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 35 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

ازيلي ورق الالمنيوم عن الطبق واعيديه للفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتحمر.

قدميها مع رشة بقدونس إلى جانب الأرز المفلفل حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالكريمة والمشروم

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