شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى عالى البروتين يهددك بالأزمات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن استهلاك نظام غذائي غني بالبروتين يحفز على حدوث انسداد الشرايين، الأمر الذى يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، لذا تظهر هنا فوائد واضحة لإنقاص الوزن للوجبات الغذائية الغنية بالبروتين، والتي عززت شعبيتها في السنوات الأخيرة، وتشير الدراسة الجديدة، التى نشرت في مجلة "Nature Metabolism "، أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يساهم فى انسداد الشرايين بالجسم.

وقد ربطت الدراسات التي أجريت على الأشخاص بين النسب العالية من البروتين الغذائي، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، لذا تم إلقاء نظرة على ما إذا كان هناك بالفعل صلة سببية بين البروتين العالي وصحة القلب والأوعية الدموية الصغيرة.

Advertisements

ولمعرفة ما إذا كان للبروتين تأثير على صحة القلب والأوعية الدموية، قام الباحثون بمضاعفة كميات البروتين التي تتلقاها الفئران في النظام الغذائي الغني بالدهون الغنية بالبروتينات 3 أضعاف، مع الحفاظ على ثبات الدهون.

ووجدت النتائج أنه في الفئران التي تحتوي على نظام غذائي غني بالبروتين، وجد العديد من الخلايا الميتة بالشرايين والتي جعلتها غير مستقرة للغاية وعرضة للتمزق، وعند تدفق الدم يحدث كثير من الضغط - خاصة في سياق ارتفاع ضغط الدم – وهو ما يسبب الأزمة القلبية.

عدم الراحة في الصدر: تتضمن معظم الأزمات القلبية الانزعاج في مركز الصدر الذي يستمر لأكثر من بضع دقائق.

عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم: و يمكن أن تشمل الأعراض الألم أو الانزعاج في أحد الذراعين أو كليهما ، الظهر ، الرقبة ، الفك أو المعدة.

ضيق في التنفس: يمكن أن يحدث هذا مع أو بدون ألم في الصدر.

علامات أخرى: قد تشمل العلامات المحتملة الأخرى التعرق البارد والغثيان أو الدوار.

علامات تشير إلى الإصابة بأزمة قلبية