شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعقيم الشوارع بالمطهرات للسيطرة على كورونا بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة المعنية والصحية بمدينة ووهان بالصين بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل فى محاولة للسيطرة على تفشى العدوى بفيروس كورونا، الذى ظهر بالمدينة مع نهاية شهر ديسمبر الماضى وأدى إلى وفاة أكثر من 80 شخص وإصابة الالاف.

وحصل ”الخليج 365” على فيديو لعمليات التعقيم بالشوارع بكافة أرجاء المدينة المنكوبة ، حيث ارتدى العاملون بحملات التطهير والتعقيم بذلة وقاية ويقومون برش كميات كبيرة من المطهرات بكل ارجاء المدينة فى ظل اجواء الحجر الصحى الذى فرضته الحكومة الصينية على المدينة لمحاصرة المرض.

وأغلقت السلطات الصينية سوق "ووهان" للمأكولات البحرية.

كما قامت السلطات الصينية بعزل المدينة بالكامل من خلال منع دخول أو خروج أحد منها ووقف كافة القطارات والاتوبيسات والمترو، بجانب التأكيد على المواطنين المقيمين بالمدينة بضرورة عدم الخروج من منازلهم لمنع الاختلاط وانتقال العدوى.

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وقالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من مدينة ووهان الموبوءة التي بدأ فيها تفشى فيروس كورونا فيها قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة فى الصين، والعالم، وحسب موقع سكاى نيوز، صرح عمدة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، تشو شيان وانج، أن 5 ملايين من سكان المدينة فروا منها، قبيل فرض السلطات الصينية الإغلاق التام عليها، على ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، حينها.

وأضاف أن هؤلاء الملايين فروا، لدى إعلان الحكومة المركزية في بكين نيتها فرض إغلاق تام على الحركة من المدينة وإليها يوم الخميس، فيما وصف بأنه أكبر عملية حجر صحى فى العالم.

وتأمل بكين من وراء هذا الإجراء فى منع انتشار فيروس كورونا المميت إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويبدو أن الصين حازمة للغاية فى مسألة القيود المفروضة على ووهان، إذ إنها منعت حتى الأجانب من مغادرة المدينة.

وقالت صحف بريطانية إن مئات البريطانيين باتوا محاصرين داخل المدينة، ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مسئولين فى وزارة الخارجية بأن نظراءهم الصينيين أبلغوهم بأن القيد يشمل الرحلات الدولية من المدينة.