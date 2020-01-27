شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إجراء جراحات سمنة لكبار السن؟.. الدكتور كريم صبري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة في كبار السن مشكلة كبيرة في منتهى الخطورة، حيث إنها تسبب العديد من الأمراض مثل السكر والضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يجعلهم يحملون معهم دائما حقيبة أدوية ضخمة.

هذا ما أكده الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، ويجيب من خلال التقرير التالي عن التساؤل الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو "هل يمكن إجراء جراحات سمنة لكبار السن؟".

أكد الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أن الأمراض المصاحبة للشيخوخة المتعلقة بالسمنة الحل فيها هو إنقاص الوزن، فإذا كان عمر المريض يتعدى الـ 65 عاما فيمكنه إجراء جراحة السمنة مثل التكميم والتحويل، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتقييم الجانب الصحي، فإذا كانت تلك الفحوصات جيدة بعد تقييم حالة القلب والكبد والتأكد من الحالة الصحية للجهاز التنفسي يتم إجراء الجراحة.



أحتياطات ضرورية قبل الموافقة على إجراء جراحات السمنة لكبار السن

وأشار إلى أن إجراء تلك الفحوصات هدفها الأول هو تقييم الحالة الصحية أما السن فليس عائقا تماما لإجراء العملية، والهدف من إنقاص الوزن لكبار السن هو القدرة على الحياة بشكل أفضل، حيث يستطيع التحرك بسهولة والتخلص من حقائب الأدوية الملازمة له دائما، مع التخلص من كافة الأمراض المصاحبة له.

وشدد الدكتور كريم صبري على أنه إذا وجد في الفحصوات أي خطورة على المريض لإجراء العملية لا نقوم بالطبع بإجرائها، ونقدم للحالة بدائل غير جراحية.



3 فوائد لإجراء جراحات السمنة المفرطة لكبار السن

وفي السياق نفسه لفت إلى أن جراحة السمنة هي عملية بسيطة للغاية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، وننصح بالتكميم لكبار السن فهي أفضل لهم من تحويل مسار المعدة، مشيراً إلى أن جراحات السمنة المفرطة هي الحل الأمثل للتخلص من حقائب الأدوية وجميع الأمراض المصاحبة للسمنة والتخلص من الضغط على المفاصل والتخلص من آلام العظام والحركة بشكل أفضل.

يشار إلى أنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كل من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الإسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلى علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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