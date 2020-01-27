الصحة العالمية تحذر: تهديد "كورونا" ارتفع دوليا

إحدى محطات القطارات في بكين وإجراءات الوقاية من الفيروس- أ.ف.ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الإثنين، أن تهديد فيروس كورونا المستجد أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي، بعد أن ظهر الفيروس، الشهر الماضي، من مدينة ووهان الصينية ثم انتشر إلى عدة دول أخرى.



وكانت المنظمة تعتبر حتى اللحظة خطر الفيروس "مرتفعاً جداً في الصين ومرتفعاً على المستوى الإقليمي ومعتدلاً على المستوى الدولي".

وقال متحدث باسم المنظمة ومقرها جنيف "كان هناك خطأ في الصياغة وصححناه".

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وفي محاولة للسيطرة على الفيروس، الذي يسبب التهاباً رئوياً حاداً، مددت الصين عطلة رأس السنة القمرية؛ أملاً في تأخير عودة ازدحام وسائل النقل إلى ذروته وتخفيض خطر انتقال العدوى.

وقررت بكين تمديد عطلة رأس السنة القمرية 3 أيام إضافية حتى 2 فبراير/شباط، لتأخير عودة مئات الملايين من العمال إلى المدن وخفض مخاطر انتشار المرض.

واشنطن تعرض المساعدة

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تسجل سوى حالات إصابات قليلة بفيروس كورونا، دون الإشارة إلى أعداد المصابين بالفيروس الذي أثار رعب العالم.

وقدّم ترامب، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، عرضاً لمساعدة الصين لمواجهة الفيروس الذي ارتفع عدد وفياته في الصين إلى 81 شخصاً حتى صباح الإثنين، وسجلت الدولة التي تفشى منها المرض الغامض نحو 2821 إصابة، فضلاً عن 57 حالة أخرى في 13 دولة.

كما أكدت الولايات المتحدة، التي سجلت فيها 5 إصابات، نيتها ترحيل طاقمها الدبلوماسي ومواطنيها العالقين في ووهان؛ إذ ترسل طائرة لإجلائهم، الثلاثاء.