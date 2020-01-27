فيروس كورونا.. الصين تعلن أول حالة وفاة في بكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون الصيني وفاة مصاب بفيروس كورونا في العاصمة بكين، ليرتفع عدد ضحايا المرض المتفشي إلى 82 شخصاً.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن بلاده لم تسجل سوى حالات إصابات قليلة بفيروس كورونا، دون الإشارة إلى أعداد المصابين بالفيروس الذي أثار رعب العالم.

وقدّم ترامب، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، عرضاً لمساعدة الصين لمواجهة الفيروس الذي ارتفع عدد وفياته في الصين إلى 81 شخصاً حتى صباح الإثنين، وسجلت الدولة التي تفشى منها المرض الغامض نحو 2821 إصابة، فضلاً عن 57 حالة أخرى في 13 دولة.

كما أكدت الولايات المتحدة، التي سجلت فيها 5 إصابات، نيتها ترحيل طاقمها الدبلوماسي ومواطنيها العالقين في ووهان؛ إذ ترسل طائرة لإجلائهم، الثلاثاء.