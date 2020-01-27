تعرف علي أهم وأبرز فوائد شهد العسل

يُعرف شهد العسل بأنه أحد المواد الطبيعية التي تقوم حشرة النحل بتصنيعها داخل بطونها، وتحديداً من الإفرازات التي تنتجها غدة الأسترنات لدى شغالات النحل، حيثُ تحتاج الواحدة منها إلى ما يقرب من تسعة كيلو جرامات من العسل وكمية كبيرة من حبوب اللقاح لتنتج فقط كمية محدودة من شهد العسل.ودوماً ما يتميز شمع العسل برائحته الطيبة وملمسه الناعم ولونه الأبيض الشفاف الذي يُمكنه أن يميل إلى اللون الأصفر قليلاً وفقاً لنوع حبوب اللقاح ومكونات العسل التي أُنتج منها، ولشهد العسل قوام هشّ سهل الكسر، كما أنه مرتفع الثمن مقارنة بالعسل الأبيض الطبيعي.

فوائد شهد العسل للجسم

لشهد العسل فوائد عظيمة للصحة والجسم رغم عدم تناولها بشكل كبير، أبرزها:

واقي طبيعي البشرة من أضرار العوامل الجوية الخارجية، حيثُ يمنع جفاف البشرة ويحافظ على رطوبتها.

يساعد على تهدئة البشرة من الحروق البسيطة كما أنه يعمل على تسريع شفائها.

علاج فعال في حالات العدوي الجلدية الفطرية.

مُقشر فعال للبشرة والشفتين.

يساعد في تخفيف نزلات البرد والإنفلونزا وما يرتبط بها من أعراض السعال وآلام الحلق.

معالج طبيعي لحالات العدوى الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

يساعد في علاج أعراض البواسير من خلال مزجه مع كمية من زيت الزيتون وتطبيقه على المكان المصاب لمدة 12 ساعة.

يدخل في تصنيع الكثير من منتجات العناية بالبشرة والشعر.

فوائد شمع العسل للتعرق

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يُعد شمع العسل من أفضل العلاجات الطبيعية لمشكلة التعرق والتي تُسبب الكثير من الإحراج لدى الأفراد، فهو أكثر فاعلية من مزيلات العرق الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، حيثُ يُعد بمثابة حاجز وقائي رطب ولين على البشرة، مما يمنع التعرق وظهور بقع العرق على الملابس.

فوائد شهد العسل للرجال

مُنذ قديم الزمن وقد لجات الكثير من الحضارات إلى شمع العسل في علاج الكثير من المشكلات الجنسية لدى الرجال والسيدات إلا أنه فعال بشكل خاص للرجال، حيثُ تم استخدامه كمشروب طبيعي يُزيد من الإثارة والرغبة الجنسية لدى الرجال، مما جعل منه رمزاً أصيلاً للحياة الزوجية السعيدة قديماً.

لذا فإنه دوماً يتم النصح بتناول شهد العسل للتخلص من العديد من المشكلات الجنسية، وذلك من خلال خلطه مع كمية من الزنجبيل وتناوله مما يزيد من القدرة الجنسية للرجال، بالإضافة إلى فاعليته في منح صحة جنسية قوية حيثُ يعمل على زيادة قوة ممارسة العلاقة والزوجية ويساعد على تقوية الانتصاب.

كما يتضمن شمع العسل كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تساعد في زيادة القدرة الجنسية وزيادة الخصوبة لدى الرجال والسيدات على السواء.

يساعد تناول شهد العسل على تحسين نشاط الدورة الدموية بالجسم مما يزيد من تدفق الدماء إلى العضو التناسلي وبالتالي زيادة الرغبة الجنسية والقوة كذلك.

بالإضافة إلى امتلاك شمع العسل فاعلية زيادة كمية هرمون التستوسيسترون لدى الرجال مما يساعد على زيادة القدرة والإثارة الجنسية.

لنكون بذلك قد عرضنا لكم أبرز فوائد شمع العسل للصحة والجسم، وللمزيد من فوائد العناصر الطبيعية، تابعونا في كل ما هو جديد من موقع الموسوعة العربية الشاملة.

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