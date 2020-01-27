تعرف علي أهم وأبرز فوائد القسط الهندي

القسط الهندي القسط الهندي نبتة تتكوّن من مجموعةٍ من العيدان الخشبية يعود أصلها للهند، تتميّز بلونيها البني والأحمر، وتُعتبر من أهم النباتات الطبية والعلاجية؛ فهي تدخل في العديد من الوصفات الهندية القديمة. للقسط الهندي أسماء عديدة أخرى؛ كالقسط البحري، والعود البحري، كما أنّ للقسط العديد من الأنواع المختلفة حسب بلد المنشأ والمكان الذي ينشأ فيه.

فوائد القسط الهندي

يفيد للدورة الشهرية.

يُعالج العقم.

يعزّز دور الجنس.

يفتح الشهية.

يُحسّن أداء الجهاز الهضمي ودوره للقيام بوظائفه.

يخفف من ألم البطن، والدوخة، والغثيان.

يعالج الإسهال.

يعالج نزلات البرد.

يليّن الأمعاء.

يشفي من الربو والسعال.

يعالج الكوليرا.

يعالج الأمراض التناسلية؛ كمرض السيلان، والزهري، اللذين يُعتبران من الأمراض الجنسية الخطيرة.

يحفز من دور الأعصاب ويساعد على استرخائها.

يخلص الجسم من الكولسترول.

ينقّي الدم من المواد الضارّة.

يزيد من إدرار البول.

حفّز من دور البنكرياس.

يوازن نسبة السكر في الدميُخلّص من الغازات والنفحة.

يعالج أمراض الكلى والكبد.يقي من أمراض العين المختلفة،

ويزيد من حدة البصر.

يُعالج من بعض حالات الشلل؛ كشلل اللسان، أو البلعوم.

يقي من مشاكل النطق.

يخلص من القلق والاكتئاب النفسي.

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يعالج الجفاف، وتشقق البشرة، والجلد.

يشجع من دور الجهاز المناعي للجسم، ممّا يقي من الأمراض المختلفة.

يُسكّن الآلام المختلفة؛ كألم الأسنان.

ينقص الوزن، ويسهم في حرق الدهون.

ملاحظة: إنّ من أشهر استخدامات القسط الهندي استعماله لزيادة فرصة الحمل، وعلاج تكيّس المبايض.

أسباب تأخر الحمل

يَسعى كلٌّ من الزوجين بعد مضي فترة من زواجهم للتفكير ببناء أسرة وإنجاب أطفال، لكن قد تحدث بعض المعيقات بسبب تأخر الحمل الذي يكون بسبب عدة أمور منها:

عدم انتظام الدورة الشهرية لدى الأنثى، وتناقص إفراز الهرمون الأنثوي الأسترجون.

تقدّم المرأة بالعمر؛ حيث يٌعتبر سنّ خصوبة للمرأة وفرصة الإنجاب أكبر من غيرها في سن 20-35 سنة.

معاناة المرأة من عدة مشاكل في الرحم.

تكيس المبايض.

أسباب وراثية.

ويمكن علاج هذه المشاكل من خلال بعض الأدوية أو الوصفات الطبيعية كالقسط الهندي.

فوائد القسط الهندي للحمل

يُعالج تأخر الحمل.

يعالج تكيس المبايض.

يشفي من عدم انتظام إفراز الهرمونات والغدد.

كيفية تناول القسط الهندي

تمزج ملعقة صغيرة من القسط الهندي، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من عسل السدر، وتناوله قبل الوجبات ثلاث مرات يومياً.

تناول ملعقة صغيرة من مطحون القسط الهندي البودرة ثلاث مرات يومياً قبل الوجبات بنصف ساعة، وللتخلّص من طعمه المر يتمّ تناول ملعقة من العسل بعده أو كأس من العصير.

يتواجد على شكل كبسولات يتمّ تناولها حسب تعليمات الصيدلي.

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