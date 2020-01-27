5 علامات تكشف أن ألم الصدر لديك بسبب مشكلة نفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الصدر هو مشكلة صحية شائعة ولكن لأن أغلب الناس يربطون بينه وبين مشاكل القلب، إلا إنه قد يكون لأسباب نفسية، وفي اللحظة التي تبدأ فيها الشعور بألم حاد في الصدر، نبدأ جميعًا في الشعور بالفزع ونفترض على الفور أنه نوبة قلبية، على الرغم من أن له أسباب أخرى مثل: بعد رفع شيء ثقيل أو قبل الدورة الشهرية بل هو أيضا من أعراض الذعر أو نوبة القلق، وفى هذا التقرير نقدم علامات على أن ألم الصدر لديك يكون بسبب مشاكل نفسية، وفقاً لموقع " times of india".

علامات تكشف أن ألم الصدر لديك بسبب مشكلة نفسيةإذا شعرت بالهلع الشديد

ألم الصدر قد ينتج عن الشعور بالذعر والهلع وغالبا ما يكون بسبب مشاكل نفسية، حيث يمكن أن ينتج عن الهلع أو القلق الناتج عن بعض الأحداث الضاغطة إحساس بألم في الصدر.

قد تشعر بالدوار وتبدأ في التعرق

عندما يعاني الشخص من مشكلة آلام في الصدر بسبب مشاكل نفسية، فإنه يعاني أيضًا من أعراض أخرى من نوبات الهلع مثل التعرق المفرط، الارتعاش، ضيق التنفس، ألم في البطن ، والشعور بالغثيان، والتنميل، والإحساس بالوخز وفقدان السيطرة على الجسم.

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ألم الصدر لا يدوم لفترة طويلة

ألم الصدر الناجم عن نوبة الهلع لا يدوم لأكثر من 10 دقائق، يتطور الألم بسرعة ويتلاشى بعد دقائق قليلة. في حالة حدوث أزمة قلبية ، يبدأ الألم ببطء ويزداد تدريجياً.

الألم يظل فى الصدر ولا ينتشر لأماكن أخرى

الألم الناتج عن القلق يبدأ في الصدر ويبقى هناك، ولكن في حالة حدوث أزمة قلبية ، يبدأ من القلب وبعد بعض الوقت قد تبدأ في الشعور به في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الفك والكتفين والذراعين.



الم الصدر

الألم لا يكون في الجانب الأيسر من الصدر

قلبنا على الجانب الأيسر من الجسم وإذا كنت تشعر بالألم في هذا المكان، فذلك بسبب مشاكل في القلب، في بعض الحالات، قد تشعر بألم في منتصف الصدر، ولكن إذا شعرت بألم في أي منطقة أخرى، فقد يكون ذلك بسبب نوبة من الذعر أو القلق.

ألم الصدر في الغالب بسبب نوبة الهلع أو القلق أمر طبيعي وليس هناك ما يدعو للقلق، ولكن لا يزال ، في بعض الأحيان قد يخلط الناس بين الألم بسبب المشكلة الجسدية والمشكلة النفسية، لذلك ، من الأفضل أن يتم تشخيصك إذا شعرت بألم شديد بالقرب من صدرك.