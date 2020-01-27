كيفية الحفاظ على صحة وجمال القدمين في الشتاء

برودة فصل الشتاء قاسية على البشرة بشكل كبير وتصيبها بالجفاف والتشقق، وخاصة القدمين لأن كثير من النساء يتركون قدميهم عرضه للتضرر من دون عناية بسبب عدم ارتداء أحذية مكشوفة خلال هذا الفصل.

ولهذا سوف نساعدك اليوم من خلال الأسطر القادمة في تحديد الروتين الخاصة بالحفاظ على صحة وجمال قدميكِ في الشتاء.

الحمام الدافئ:

من أهم الخطوات التي عليكِ اتباعها في العناية بقدميكِ هي اعتماد الحمام الدافئ لها لأنه يعمل على التخلص من الجلد الميت من خلال نقع قدميكِ في الماء الدافئ لمدة ١٠ دقائق على الأقل، وبعد ذلك قومي بغسل قدميكِ وتجفيفها.

ترطيب القدمين في الشتاء:

بعد الحمام الدافئ يجب أن تقومي بترطيب بشرة القدمين جيداً من خلال كريم مرطب مخصص للقدمين، أو بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، أو اللافندر، ويجب أن تعتمدي ترطيب القدمين بشكل يومي قبل النوم ولكن من خلال الكريمات لأن تطبيق الزيوت بشكل يومي غير عملي، على عكس الكريمات التي تمتصها البشرة سريعاً.

استخدام الحجر:

يجب أن تحرصي على استخدام حجر القدمين للتخلص من الجلد الميت والحفاظ على نعومة القدمين، حيث يمكنك استخدامه في كل مرة تستحمين فيها.

الجوارب والأحذية:

في الشتاء نلجأ كثيراً لارتداء الجوارب للشعور بالدفء حاولي أن تختاري الجوارب القطنية لأنها لطيفة على البشرة، مثل باقي الخامات القاسية على البشرة.

وأيضا يجب أن تختاري أحذية مريحة لكِ لأن الأحذية الغير مريحة تصيب القدم بالحكة والتشققات.

خلطات طبيعية لصحة وجمال قدميك في الشتاء

وأخيرًا يجب أن تعتمدي الخلطات الطبيعية في الشتاء لقدميكِ سواء لتقشير الجلد أو لترطيبها:

خلطة تقشير القدمين:

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المكونات:

ملعقتين كبيرتين من السكر البني

٣ ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

٥ قطرات من زيت النعناع

الطريقة:

قومي بمزج السكر مع زيت جوز الهند جيداً وبعدها ضيفي زيت النعناع لها، ثم قومي بفرك قدميكِ جيداً بالخليط لمدة ١٠ دقائق وبعدها اغسليها بالماء الفاتر.

يعمل هذا الخليط على تقشير الجلد الميت من خلال السكر وترطيب البشرة من خلال زيت جوز الهند، أما زيت النعناع فيعمل على إنعاش القدمين ومكافحة الفطريات.

خلطة التقشير والتفتيح:

المكونات:

ملعقتين من القهوة

٣ ملاعق من عصير الليمون

٣ ملاعق من جل الصبار

الطريقة:

اخلطي المكونات السابقة جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة افركي بيها قدميكِ لمدة ١٠ دقائق ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر.

تعمل هذه الخلطة على تفتيح القدمين من خلال الليمون، وتقشيرها من خلال القهوة إلى جانب ترطيبها من خلال جل الصبار.

خلطة لتنعيم القدمين:

المكونات:

٥ ملاعق من زيت اللوز

٥ ملاعق من زيت النعناع

ربع كوب روزماري مطحون

نصف دقيق ذرة

الطريقة:

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً، وبعد غسل القدمين جيداً طبقي الخليط عليها، ودلكي قدميك بهذا الخليط لمدة ١٠ دقائق وبعدها اغسلي قدميكِ بالماء الفاتر.

هذا الخليط من الزيوت وروزماري والدقيق يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها فور الإستخدام.

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