إليكي أبرز خطوات تبييض البشرة بالليمون قبل الزفاف

يمكنك أن تصنعي قناعاً من الليمون لتبييض بشرتك قبل زفافك، ولا يوجد أفضل منه مصحح للبشرة ولتفتيح البشرة طبيعياً في المنزل. عروستنا سنساعدك بهذه الوصفات من الليمون لتفتيح بشرتك قبل زفافك:

عصير الليمون وعصير الخيار

اخلطي بكميات متساوية عصير الخيار وعصير الليمون، ثم ضعي السائل على الوجه واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفي الوجه بالماء النظيف. لتحضير عصير الخيار، ابشري الخيار مع القشر قبل عصره.

عصير الليمون وعصير الطماطم

أضيفي 3 أو 4 نقاط من عصير الليمون إلى عصير الطماطم وضعي المزيج على الوجه والعنق واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

عصير الليمون والعسل

ضعي مزيج من كميات متساوية من العسل وعصير الليمون على البشرة واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفي الوجه

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عصير الليمون والكركم

اصنعي عجينة عن طريق خلط مسحوق الكركم مع عصير الليمون الطازج وضعيه على البشرة.

عصير الليمون والحليب ودقيق الحمص

اخلطي ملعقة صغيرة من الحليب مع 3 أو 4 نقاط من عصير الليمون مع القليل من دقيق الحمص حتى تحصلي على عجينة لينة، ضعيها على الوجه والعنق. اتركيها لمدة خمس عشرة دقيقة ثم اشطفيها. كرري هذه الوصفة كل اسبوعين لتحسين لون البشرة.

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