شكرا لقرائتكم خبر عن جثث ومصابون فى طرقات المستشفيات.. فيديو مرعب لضحايا كورونا فى الصين ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله من الرعب والفزع والخوف بمدينة ووهان الصينية والتى تعد البؤرة الأساسية لانتشار فيروس كورونا القاتل، والذى ظهر مع نهاية شهر ديسمبر الماضى وتفشى فى عدد من دول العالم وأدى إلى إصابة حتى الان 2794، ووفاة ما يقرب من 80 مريضا بالصين.

وأرسل عدد من المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية لـ"الخليج 365" لقطات فيديو يتم تداولها عبر سكان المدينة يظهر صورا مرعبة ومخيفة لضحايا لاقوا مصرعهم نتيجة المرض على الأرض بإحدى المستشفيات، فى حين اكتظ عدد هائل من المصابين بالطرقات للحصول على الدواء.

كما يظهر الفيديو الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه حالة الرعب والفزع بين المرضى الذين يحاولون الحصول على أى فرصة فى العلاج ، فى حين وقف الأطباء والتمريض الذين ارتدوا البذلات الواقية يقدمون الرعاية الصحية للمرضى داخل الطرقات.

وأظهرت عشرات الفيديوهات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى نشرها أشخاص يفترشون الأرض فى الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.

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وكشفت ممرضة تشارك فى علاج المصابين بفيروس كورونا ترتدي بذلة واقية وقناع وجه في مدينة ووهان الصينية والتى تعد البؤرة الرئيسية لتفشى فيروس كورونا أن 90 ألف شخص قد أصيبوا بالفعل بالفيروس التاجي في الصين وهو أكثر بكثير من الرقم البالغ 1975 الذي أعلنه المسئولون الحكوميون.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديل ميل البريطانية ظهر تحذيرها من قلب بؤرة تفشي المرض في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة الصينية اتهامات متزايدة للرقابة على المدى الحقيقي لتفشي فيروس كورونا، بعد أن نشأ الفيروس الجديد بها حيث أصاب المئات وقتل العشرات، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية وانتشر في جميع أنحاء العالم، بجانب اعتراف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن "الوضع الخطير" مع تسارع فيروس كورونا القاتل.

وتحدثت الممرضة التي لم تكشف عن هويتها في مقطع فيديو تم بثه على الإنترنت قائلة "أنا في المنطقة التي بدأ فيها فيروس كورونا أنا هنا لأقول الحقيقة في هذه اللحظة ، أصيبت مقاطعة هوبى ، بما في ذلك منطقة ووهان ، ويوجد 90 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا"، كما نصحت تلك الممرضة الجميع في ووهان بعدم الخروج ، لتجنب إصابتهم بالفيروس.

وتم عرض تقرير تلك الممرضة ما يقرب من مليوني مرة على مواقع التواصل الاجتماعى وهي تحذر الناس في اللقطات من الخروج وتطالب بالامتناع عن الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.