شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبارات ADHD لتشخيص فرط الحركة ونقص الانتباه للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساعد فحص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، في معرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بهذا الاضطراب أم لا، وهو اضطراب سلوكي يجعل من الصعب على الطفل أن يجلس هادئاً وينتبه ويركز على المهام، وقد يتصرف الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بدون تفكير، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية واستخدامات فحص فرط الحركة ونقص الانتباه، وفقاً لموقع "Medlineplus".

ويؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على ملايين الأطفال وغالبًا ما يصلون إلى مرحلة البلوغ دون يتم تشخيص أطفالهم، حيث إن العديد من البالغين لا يدركون أن الأعراض التي عانوا منها منذ الطفولة قد تكون مرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



فرط الحركة

3 أنواع رئيسية من فرط الحركة ونقص الانتباه

-النوع المتسرع في الغالب، حيث إن الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عادة ما يكون لديهم أعراض الاندفاع وفرط النشاط، الاندفاع يعني التصرف دون التفكير في العواقب، وهذا يعني أيضًا الرغبة في الحصول على مكافآت فورية، فرط النشاط يعني صعوبة الجلوس بلا حراك، شخص مفرط النشاط يلعب ويتحرك باستمرار، ويمكن أن يعني أيضًا أن الشخص يتحدث دون توقف.

-النوع غير المنتبه في الغالب، الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعانون من صعوبة في الانتباه ويمكن صرف انتباههم بسهولة.

-النوع المشترك، هذا هو النوع الأكثر شيوعا من فرط الحركة ونقص الانتباه وتتضمن الأعراض مزيجًا من الاندفاع وفرط النشاط وعدم الانتباه.

وفرط الحركة هو أكثر شيوعا في الأولاد أكثر من الفتيات.

على الرغم من عدم وجود علاج للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن العلاجات يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض وتحسين الأداء اليومي، وغالبًا ما يتضمن علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تغيير نمط الحياة والعلاج السلوكي.



فرط الحركة ونقص الانتباه

استخدامات فحص فرط الحركة ونقص الانتباه

يستخدم فحص ADHD لتشخيص هذا المرض، يمكن أن يساعد التشخيص المبكر والعلاج في تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

لماذا أحتاج إلى فحص ADHD؟

قد يطلب طبيبك إجراء اختبار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إذا كنت أنت أو طفلك يعاني من أعراض الاضطراب. يمكن أن تكون أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه خفيفة أو معتدلة أو حادة، وقد تختلف تبعًا لنوع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

تشمل أعراض الاندفاع ما يلي:

-الحديث دون توقف

-مقاطعة الآخرين في المحادثات أو الألعاب

-المخاطرة غير الضرورية

تشمل أعراض فرط النشاط ما يلي:

-تململ متكرر مع اليدين

-الضغط عند الجلوس

-مشكلة في أن يظل جالسًا لفترات طويلة من الزمن

-الرغبة في الحفاظ على الحركة المستمرة

-صعوبة القيام بأنشطة هادئة

-مشكلة في استكمال المهام

-نسيان

أعراض عدم الانتباه تشمل:

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-فترة اهتمام قصيرة

-مشكلة في الاستماع إلى الآخرين

-يصرف انتباهه بسهولة

-مشكلة في التركيز على المهام

-ضعف المهارات التنظيمية

-مشكلة في التركيز فى التفاصيل

-النسيان

-تجنب المهام التي تتطلب الكثير من الجهد العقلي، مثل العمل المدرسي، أو للبالغين ، والعمل على التقارير والنماذج المعقدة.

قد يصاب البالغين المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بأعراض إضافية ، بما في ذلك تقلب المزاج وصعوبة الحفاظ على العلاقات.

وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أنك أو طفلك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ADHD هي حالة طويلة الأمد يمكن أن تؤثر على جوانب كثيرة من حياتك، قد تتسبب الأعراض في حدوث مشاكل في المدرسة أو العمل أو الحياة المنزلية أو العلاقات، ويمكن أن يؤخر النمو الطبيعي.

ماذا يحدث أثناء فحص ADHD؟

لا يوجد اختبار لفحص فرط الحركة ونقص الانتباه، ويشمل الفحص عادة عدة خطوات، بما في ذلك:

-فحص بدني لمعرفة ما إذا كان هناك نوع آخر من الاضطرابات يسبب الأعراض.

-مقابلة الطفل سيتم سؤالك أنت أو طفلك عن مستوى السلوك والنشاط.

-تم تصميم الاختبارات التالية خصيصًا للأطفال:

-مقابلات أو استبيانات مع الأشخاص الذين يتفاعلون بانتظام مع طفلك، قد تشمل هذه أفراد الأسرة والمعلمين.

-الاختبارات السلوكية. هذه اختبارات مكتوبة مصممة لقياس سلوك الطفل مقارنة بسلوك الأطفال الآخرين في نفس العمر.

-الاختبارات النفسية، هذه الاختبارات تقيس التفكير والذكاء.

نتائج اختبار فرط الحركة ونقص الانتباه

إذا أظهرت النتائج أن طفلك مصاباً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن المهم الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.

يتضمن العلاج عادة مجموعة من الأدوية والعلاج السلوكي وتغييرات نمط الحياة.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد الجرعة المناسبة من دواء ADHD ، خاصة عند الأطفال.