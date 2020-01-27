شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى الطرق المثلى للتعامل مع سوء التغذية.. الصحة السعودية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أن التعرض لسوء التغذية يعد من الأمور التي تشكل خطرا كبيرا علي صحة الإنسان، فيتخذ سوء التغذية ثلاثة أشكال ومنها: التغذية الغير سليمة ونقص التغذية والتغذية غير متوازنة، وجميع هذه الأشياء يجب التعرف عليها بشكل مفصل أكثر.

أكدت وزارة الصحة السعودية أن التغذية غير السليمة، هي عدم تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية كالبروتين والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وهذا النوع يتسبب في تعرض الجسم للضعف الشديد وزيادة فرص التعرض للعدوي والأمراض، نتيجة لعدم إمداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها، وهذا النوع يتسبب في التعرض للوفاة المفاجئة، ولتجنب هذا الأمر يجب عليك القيام ببعض التحاليل التي تساعد في معرفة الحقيقة ومنها صورة الدم الكاملة.



سوء التغذية

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وأشار التقرير المنشور عبر موقع وزارة الصحة السعودية أن نقص التغذية وهو عدم تناول الأطعمة التي تمدك بالطاقة والحيوية، وهذا يتسبب في تعرض حياة الشخص للخطر، أما النوع الأخير فهوي التغذية غير المتوازنة، وهي الاكثار من تناول النشويات والدهون وعدم الاهتمام بالأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالسمنة وامراض القلب.

أكد وزارة الصحة السعودية أن هناك العديد من آثار سوء التغذية علي الصحة العامة، فقد يتسبب في زيادة فرص تعرضك للإصابة بالنحافة الشديدة، وقصر القامة، ونقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، وهذا يزداد من فرص الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد بالجسم، وأمراض القلب، وفي حالة اهمال هذا الأمر فقد تكون أكثر عرضة للإصابة أو للتعرض للوفاة المفاجئة.