الأنيميا أثناء الحمل: الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - الأنيميا أثناء الحمل تشتكي منها العديد من النساء، وهي عبارة عن حالة طبية لا توجد فيها خلايا دم حمراء صحية كافية لنقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم. عندما لا تتلقى الأنسجة كمية كافية من الأكسجين، تتأثر العديد من الأعضاء والوظائف، تعد الأنيميا أثناء الحمل مصدر قلق بشكل خاص لأنها ترتبط بانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة ووفيات الأمهات لقدر الله.

التقى موقع الخليج 365 بدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، وحاوره في نقاط محددة عن الأنيميا أثناء الحمل، وأجاب عن بعض هذه التساؤلات من حيث الأنواع والأعراض والعلاج والوقاية من الأنيميا أثناء الحمل.

أنواع الأنيميا أثناء الحمل

هناك أكثر من 400 نوع مختلف من الأنيميا أثناء الحمل، ولكن بعضها أكثر انتشاراً في الحمل.

أنواع فقر الدم الأكثر شيوعاً أثناء الحمل هي:

فقر الدم بعوز الحديد

هذا هو السبب الرئيسي لفقر الدم في الولايات المتحدة، وبالتالي، أكثر أنواع فقر الدم شيوعاً أثناء الحمل. نحو 15 ٪ إلى 25 ٪ من جميع حالات الحمل يعانون من نقص الحديد، الحديد معدن موجود في خلايا الدم الحمراء ويستخدم لحمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، كما يساعد العضلات على تخزين الأوكسجين واستخدامه، عندما يتم إنتاج كمية قليلة جداً من الحديد، يمكن أن يصبح الجسم مرهقاً ويكون لديه مقاومة أقل للعدوى.

علاج نقص الحديد بشكل طبيعي أثناء الحمل

فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك: يشير حمض الفوليك، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويمكن أن يساعد في منع عيوب الأنبوب العصبي أثناء الحمل. حمض الفوليك هو مكمل شائع تتناوله النساء الحوامل، ولكن يمكن العثور عليه أيضاً في الأطعمة المدعمة مثل الحبوب والخضراوات الورقية والموز والبطيخ والبقوليات. والنظام الغذائي وبالتالي تفتقر إلى حمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يؤدي إلى نقص.

فيتامين بـ12 فقر الدم بسبب نقصه: فيتامين بـ12 هو أيضاً فيتامين ضروري للجسم للمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، رغم أن بعض النساء قد يستهلكن ما يكفي من B - 12 في نظامهن الغذائي، إلا أنه من الممكن أن يتعذر على أجسامهن معالجة الفيتامينات، وهذا يسبب لهن نقصاً.

أسباب فقر الدم أثناء الحمل

سبب فقر الدم يرجع حقاً إلى عدد خلايا الدم الحمراء التي يتم إنتاجها في الجسم ومدى صحة هذه الخلايا. سبب الانخفاض في مستويات الهيموغلوبين أثناء الحمل هو زيادة حجم البلازما مقارنة بزيادة حجم الخلية الحمراء.

نقص الحديد في النظام الغذائي نتيجة لعدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد أو عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد الذي يتم استهلاكه.

كيفية الحصول على الحديد بشكل طبيعي

الحمل نفسه لأن الحديد الذي يتم إنتاجه ضروري لجسم المرأة لزيادة حجم دمها، بدون مكملات الحديد، لا يوجد ما يكفي من الحديد لتغذية إمداد الجنين المتنامي بالدم.

يؤدي النزيف الشديد الناجم عن الحيض أو القرحة أو الأورام الحميدة أو التبرع بالدم إلى تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع مما يمكن تجديده.

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أعراض الأنيميا أثناء الحمل

يمكن أن تكون أعراض الأنيميا أثناء الحمل خفيفة في البداية، وغالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد. ومع ذلك، مع تقدمه، ستزداد الأعراض سوءاً. من المهم أيضاً ملاحظة أن بعض الأعراض قد تكون ناتجة عن سبب مختلف بخلاف فقر الدم، لذلك من المهم التحدث مع طبيبك.

بعض الأعراض الشائعة لفقر الدم هي:

ضعف أو تعب.

دوخة.

ضيق في التنفس.

نبضات سريعة أو غير منتظمة.

ألم في الصدر.

شاحب البشرة والشفتين والأظافر.

اليدين والقدمين الباردة.

صعوبة في التركيز.

علاج الأنيميا أثناء الحمل

يمكن علاج الأنيميا أثناء الحمل بسهولة عن طريق إضافة مكملات الحديد أو الفيتامينات إلى روتينك اليومي، عادة، في حالات نادرة جداً، قد تحتاج النساء المصابات بفقر الدم الوخيم إلى نقل دم. تحدث إلى طبيبك حول المكملات الغذائية التي قد تكون ضرورية لك.

الوقاية من الأنيميا أثناء الحمل

إن الوقاية من الأنيميا أثناء الحمل أمر سهل مثل تغيير أو إضافة إضافات إلى نظامك الغذائي، يوصي المهنيون الطبيون بأن تتناول المرأة الحامل 30 ملغ (ثلاث وجبات على الأقل) من الحديد يومياً.

أمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد هي:

العجاف واللحوم الحمراء والدواجن.

بيض.

خضار داكنة خضراء مورقة (مثل البروكلي واللفت والسبانخ).

المكسرات والبذور.

الفول والعدس والتوفو.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C يمكن أن تساعد الجسم فعلياً على امتصاص المزيد من الحديد.

الأطعمة الغنية بفيتامين C: