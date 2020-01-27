نصائح لعدم زيادة وزن الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - تعتقد بعض النساء الحوامل أن وزنهن سوف يزداد خلال الحمل منذ الشهر الأول، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالدكتور عدلي الحاج -استشاري النساء والولادة- يشير إلى المعلومات التالية بخصوص وزن الحامل...

وزن الحامل

يبدأ وزن الحامل في الزيادة مع الثلث الثاني من الحمل.

الأشهر الثلاث الأولى لا تشهد زيادة في وزن الحامل.

الزيادة في الوزن تكون بسبب زيادة نشاط الهرمونات.

في الأشهر الثلاث الأولى، قد تفقد الحامل بعض الوزن وذلك بسبب القيء والغثيان وفقدان الشهية.

وعلى العكس من الأشهر الثلاث الأولى، فهناك زيادة في الشهية بعد الشهر الثالث؛ حيث تقبل الحامل على الأكل بصورة مفرطة.

قد تكتسب الحامل ما يقارب ستة كيلو جرامات خلال الشهور الثلاث الوسطى من الحمل.

هل تختلف الزيادة في الوزن بين حامل وأخرى؟

نعم تختلف وذلك حسب مؤشر كتلة الجسم، فقد توصل العلماء إلى أن هناك تناسباً عكسياً بين قيمة المؤشر والوزن، فكلما زادت قيمة مؤشر كتلة الجسم تقل النسبة في زيادة وزن الحامل.

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مشاكل الوزن الزائد لدى الحامل

قد تتعرض الحامل التي تعاني من الوزن الزائد إلى:

خطر الإجهاض.

سكري الحمل.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع احتمالية الولادة بعملية قيصرية وليس ولادة طبيعية.

بعض النصائح للحامل لمنع زيادة الوزن

يجب ألا تصدق الحامل مقولة أنها تأكل لشهرين فتضاعف من أكلها.

ويجب ألا تصدق الحامل أن الزيادة في وزنها ستكون من نصيب الجنين ومن نصيبها.

يجب أن تتجنب الأطعمة الغنية بالدسم والدهون.

تخفيف الحلويات التي تتناولها الأم خلال الحمل؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من السمن الصناعي.

التقليل من الأكل المقلي واعتماد الأطعمة المشوية خاصة اللحوم.