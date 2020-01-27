أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - أريد اسماً لابنتي القادمة يبدأ بحرف الراء؛ لأن اسمي "رائدة"، هذه رسالة من إحدى الأمهات قارئات ومتابعات "الخليج 365 وطفلك"، ولذلك قررنا مساعدتها وجمعنا لها هذه الأسماء الجميلة التي تبدأ بحرف الراء... أسماء بنات جميلة ردانة: وتعني المنضدة.

رشأ: ولد الظبية أو الغزالة. رجوى: رجاء وأمل ومطلب.

رشوف: التي تشرب الماء بشفتيها عن طريق المص. رسيمة: علامة مميزة.

رعلة: هي النعامة والتي تتقدم قطيع الخيل أو البقر. Advertisements رقت: أصلها رقة وتعني الرقة والرحمة.

روالة: ويؤخذ منها اسم رلى أيضاً وهو اللعاب. رمثة: هي المصلحة وهو عدة قطع من الخشب تشد مع بعضها ويصنع منها القارب.

رمزة: مؤنت رمز وهو العلامة. رملاء: هي النعجة البيضاء ذات القوائم السوداء.

رهوم: هزيلة ونحيفة. رود: هي الشابة الحسنة الشباب.

ريدة: ريح لينة الهبوب. رية: عين غزيرة الماء.

رئم: الظبي الخالص البياض. ريس : اسم غير عربي يعني شدة الحماس والإخلاص في العمل.

رأد: الفتاة الجميلة ممشوقة القوام وخفيفة الظل

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