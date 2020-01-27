5 ملايين صيني غادروا ووهان قبل إغلاقها.. و1000 إصابة متوقعة

كشف مسؤول صيني أن نحو 5 ملايين الأشخاص غادروا مدينة ووهان حيث تفشي فيروس كورونا الجديد قبل إعلان السلطات إغلاقها.



يأتي ذلك في وقت حذر مسؤولو الصحة من أن قدرة الفيروس على الانتشار تزداد قوة، وتوقعات باكتشاف 1000 إصابة جديدة في المدينة.

وقال عمدة المدينة تشو شيان، إن نحو 5 ملايين من سكانها غادروا قبل الإغلاق إثر تفشي الفيروس المميت وعطلة عيد الربيع، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج.

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وأضاف تشو شيان خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنه يوجد نحو 9 ملايين شخص باقون في المدينة بعد الإغلاق.

وأشار إلى أنه من بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليا في المدينة، من المحتمل أن يتم تأكيد إصابة 1000 شخص

وفرضت الحكومة المركزية، الخميس، إغلاقًا على ووهان وعدة مدن على أمل منع الفيروس الجديد من الانتشار إلى أجزاء أخرى من البلاد، لكن العديد منهم غادر المدينة بالفعل لقضاء العطلة، في حين فر آخرون بعد إعلان الحظر مساء الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، قالت الصين إن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، سيرأس المجموعة الرفيعة المستوى لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة 81 شخصًا وأصاب أكثر من 2881 آخرين.

وأعلنت مدينة بكين عن خمس حالات مؤكدة أخرى، من بينها رضيع عمره تسعة أشهر، وهذه هي أول حالة رضيع مؤكدة. والسبت، تم تأكيد إصابة فتاة تبلغ من العمر عامين في جوانجي.