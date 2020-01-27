8 نصائح لتفادي الإصابة بـ"كورونا الجديد"

أطباء ينصحون بتغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطس

تفشى فيروس كورونا الجديد بين الدول في وقت قياسي، وتضاعف عدد المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس المسبب لالتهاب رئوي حاد خلال الأيام الماضية، وبلغ 2880 حالة فضلا عن 81 وفاة.

وحذرت وزارة الصحة السعودية المسافرين إلى المناطق الموبوءة بفيروس كورونا الجديد، وقدمت عددا من الإرشادات حفاظا على سلامتهم.

ورجحت منظمة الصحة العالمية استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا الجديد، وأغلقت دول عدة حدودها مع الصين ومنعت أخرى مواطنيها من السفر إلى بكين باعتبارها منشأ المرض، وفرضت السلطات ارتداء القناع الواقي في عدة مقاطعات.

من النصائح التي وجهتها وزارة الصحة السعودية للمسافرين؛ لتفادي الإصابة أو نقل العدوى:

- تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات.

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- تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

- حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، ينبغي اتباع الآتي:

1- البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

2- طلب الرعاية الصحية والاتصال بمقدمي الخدمة الصحية هاتفيا، وإعطاؤهم معلومات متعلقة بالسفر والأعراض.

3- عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

4- تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطس.

5- المحافظة على نظافة اليدين بغسلهما لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية.