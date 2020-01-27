هل يعوق "كورونا الجديد" اقتصاد التنين الصيني في عام 2020؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، بنسبة 4.5% على أساس سنوي في عام 2019.
وقال منغ وي، المتحدث باسم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، إن معدل النمو انخفض بمقدار النصف تقريبا عن معدل النمو البالغ 8.5% في العام الأسبق.
وشهدت أسواق العالم تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من مزيد من الانتشار للفيروس التاجي في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما قد يكبح حركة السفر والطلب على الطاقة.
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