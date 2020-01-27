ماليزيا تفرض حظرا مؤقتا على الصينيين القادمين من ووهان

فرضت ماليزيا، الإثنين، حظراً مؤقتاً على المواطنين الصينيين القادمين من إقليم هوبي وعاصمته مدينة ووهان؛ في محاولة لكبح انتشار تفشي فيروس كورونا الجديد.



وأبلغت ماليزيا حتى الآن عن 4 إصابات مؤكدة بالفيروس، الذي يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي وقد يؤدي للوفاة في بعض الحالات.

ولا يزال من غير الواضح مدى خطورة الفيروس ومدى سهولة انتشاره بين الناس.

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في السياق، قال أحد أعضاء البرلمان الياباني عن الحزب الحاكم، الإثنين، إن بلاده تعتزم إعادة المئات مواطنيها من مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس.

وصرّح توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، بأن طوكيو تخطط لإرسال طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبى في وقت مبكر من الثلاثاء، لإجلاء المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

وأعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن الحكومة أكدت أن نحو 560 مواطناً يابانياً يعيشون في المقاطعة.

وكانت اليابان قد أعلنت، الأحد، تسجيل إصابة شخص رابع بالفيروس القاتل في وسط البلاد.