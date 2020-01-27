الصين تبني مستشفى لـ"كورونا" في أسبوعين فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت السلطات الصينية في مدينة ووهان، التي تعد بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، في بناء مستشفى خاص بالوباء القاتل.

ووفق وسائل إعلام صينية، سيكون المستشفى الذي يحمل اسم "ليشينشان" جاهزا لاستقبال المرضى في الثالث من فبراير المقبل. ويضم المستشفى المقام على مساحة 25 ألف كيلومتر، ١٣٠٠ سرير للمرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد.‎

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