بعد تفشي كورونا.. 3 دول أوروبية تتحرك لإجلاء رعاياها من الصين

دول عدة حذرت رعاياها من السفر إلى الصين - أرشيفية

بدأت دول عدة اتخاذ خطوات فعلية لإجلاء رعاياها من إقليم ووهان الصيني بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، وحصده أرواح 80 شخصا وإصابة أكثر من 2863 آخرين، أغلبهم في الصين، وعرضت على رعاياها الراغبين في المغادرة إعادتهم لموطنهم.

وقال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، الإثنين، إن بلاده تدرس إجلاء مواطنيها من المنطقة المتضررة من فيروس كورونا الجديد، مضيفا: "ندرس حاليا احتمال إجلاء جميع الألمان الراغبين في المغادرة".

وأوضح ماس، في مؤتمر صحفي، أن فريقا من السفارة الألمانية في بكين سيصل إلى مدينة ووهان، التي بدأ فيها انتشار الفيروس، في وقت لاحق الإثنين لمساعدة الألمان هناك، ونصح المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين.

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بينما قالت أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، الإثنين، إن حكومة بلادها تعمل مع الحكومة الصينية والاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الإسبان من إقليم ووهان، بسبب المخاوف من مرض فيروس كورونا.

وغردت الوزيرة الإسبانية عبر "تويتر": "نعمل مع قنصليتنا في بكين والمسؤولين في الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة نحو 20 إسبانيا في ووهان بإقليم هوبي مركز تفشي فيروس كورونا، سنواصل الإعلان عن أي جديد".

أيضا عرضت بريطانيا مساعدة رعاياها على العودة من هوبي. وقالت وزارة الخارجية: "نعمل لإتاحة اختيار مغادرة إقليم هوبي أمام الرعايا البريطانيين".

ونشرت الوزارة رقم هاتف للاتصال به لمن يرغب في الحصول على المساعدة.