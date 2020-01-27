شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل مكان لزراعة الشعر؟ .. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثيرون عن أفضل مكان لزراعة الشعروأفضل بلد يتم زراعة الشعر فيها، حيث يعتقد البعض إن "تركيا" هي الأفضل.

ولكن مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقريرالتالي لـ ”الخليج 365” أفضل الأماكن زراعة للشعر.

زراعة الشعر في تركيا بها العديد من المشاكل فعلى سبيل المثال يجب ان تكون هناك متابعة مع الحالة بعد زراعة الشعر، وهذا الأمر غير متوافر في تركيا، أيضا بالنسبة للاسعار فيتم الاعلان عن أسعار خيالية في حين أن الحقيقة الأسعار تكون مرتفعة عن المعلن عنه، والخدمة المقدم تكون رديئة.



زراعة الشعر في تركيا VS زراعة الشعر في مراكز مصر

أيضا هناك مشكلة كبيرة في تركيا وهي انه كل من يقوم بزراعة الشعر ليس من الاطباء المتخصصين، وهذا بالتأكيد يعرض المريض لخطر كبير.

أما مراكز كوينز بها أعلى خدمات طبية بجودة عالية بالنسبة لزراعة الشعر يقوم بها أكبر الأطباء المتخصصين، وبعد زراعة الشعر يتم المتابعة ورعاية المريض لحظة بلحظة، لأن المركز موجود داخل مصر فلا يحتاج المريض للسفر إذا حدث شيء، أيضا تحتوي مراكز كوينز للتجميل على أحدث الأجهزة بل وأفضلها في زراعة الشعر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل وزراعة الشعر:

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