شكرا لقرائتكم خبر عن الضعف مشكلة صحية قد تواجهك مع التقدم في العمر .. اعرف إزاى تتعامل معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضعف هو فقدان قوة العضلات، وقد يكون لديك ضعف في عضلة واحدة أو في مجموعة من العضلات، يمكن أن يأتي الضعف ويذهب أو يكون ثابتًا، الضعف يمكن أن يزداد سوءا مع مرور الوقت، وقد يكون لديك ضعف لفترة قصيرة ، أو قد يكون دائمًا، وذلك بحسب ما ذكر موقع "Drugs".



اسباب الضعف العام

ما الذي يسبب أو يزيد من خطر الضعف؟

-كبر السن.

-مشكلة في المخ أو أعصابك أو عضلاتك.

-حالة مثل الجفاف أو مشكلة في القلب أو العدوى أو الحمل.

-القلق أو الاكتئاب.

- أدوية الستيرويد أو أدوية القلب ، أو مرخيات العضلات.

تناول المشروبات الكحولية .

-قلة الحركة ، مثل ارتداء جبيرة، أو الاستلقاء على السرير.



ضعف العضلات

تشخيص سبب الضعف

سيسأل طبيبك متى بدأت علامات وأعراض الضعف لديك وما الذي يجعل ضعفك أسوأ.

سوف يقوم الطبيب باختبار قوة العضلات، وردود الفعل ويتحقق من مدى التحرك أو رفع العظام الضعيفة، قد تحتاج أيضًا إلى أي مما يلي:

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-يمكن استخدام اختبارات الدم للتحقق من الإصابة أوحالة أخرى يمكن أن تسبب الضعف.

-خزعة العضلات هو إجراء يستخدم لأخذ عينة من العضلات، قد يحدث هذا إذا لم تُظهر اختبارات دمك سبب ضعفك.

قد تظهر صور الأشعة السينية ما الذي يسبب ضعفك.

نصائح تساعدك في التعامل مع حالة الضعف

-استخدم الأجهزة المساعدة وفقًا للتوجيهات الطبية، هذه تساعد على حمايتك من الإصابة.

-العلاج الطبيعي، يمكن أن يعلمك المعالج الفيزيائي التدريبات للمساعدة في تقوية العضلات الضعيفة، يمكن أن يوضح لك المعالج المهني طرقًا للقيام بأنشطتك اليومية بسهولة أكبر. على سبيل المثال، يمكن أن يكون استخدام الشوك والملاعق الخفيفة أسهل إذا كان لديك ضعف في اليد. قد تتعلم أيضًا طرقًا لتنظيم أغراضك المنزلية حتى لا تقوم بنقل الأشياء الثقيلة.

التمرينات يمكن أن تساعد في زيادة قوة العضلات وطاقتك، لا تمارس التمارين الرياضية لفترات طويلة في كل مرة، خذ فترات راحة في كثير من الأحيان للراحة.

- الكثير من التمارين يمكن أن تسبب إجهاد العضلات أو تجعلك أكثر تعبا.

-تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، الكثير من الطعام أو القليل منه قد يسبب الضعف أو التعب.

تشمل الأطعمة الصحية الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم والأسماك الخالية من الدهن والمكسرات والفاصوليا المطبوخة.

-لا تدخن، يمكن أن يزيد النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى من الضعف.

-لا تستخدم الكافيين أو الكحول هذه قد تسبب الوخز العضلي ، مما قد يؤدي إلى ضعف شديد.