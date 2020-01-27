شكرا لقرائتكم خبر عن السكر من أكثر مسببات السمنة خطورة.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثيرين يعشقون تناول الحلوى والسكريات بطريقة غير طبيعية، فحياتهم مختصرة على الشيكولاته والكيك والحلوى الشرقية، وزيادة تناول السكر يسبب السمنة والتي تعتبر أحد مسببات مرض السكر في النهاية.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقريرالتالي طرق التغلب على مرض السكر والسمنة.



احتياطات هامة يجب اتخذها عند التعامل مع مريض السكر

* كورس التخسيس المناسب لمريض السكر

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن السمنة تسبب الإصابة بمرض السكر، الذي يعتبرمريض حساس للغاية في طريقة التعامل معه، لأن هذا النوع من المرضى لهم معاملة خاصة ولهم ما يناسبهم من كورس التخسيس من أجل انقاص وزنهم بأمان دون حدوث أي مضاعفات.

وأكدت أنه لا يمكن أن نحرم مريض السكر من الطعام لفترات طويلة حتى لا يصاب بغيبوبة سكر، وبالتالي لا يصلح معه تناول الألياف التي تملئ المعدة وتشعره بالشبع لفترات طويلة، ولكن من الأفضل أن نقدم له مادة فعالة داخل كورس التخسيس تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم على ان تكون تلك المادة لا تتعارض مع أدوية السكر التي يتناولها.

وأشارت أنها تسعى لتقديم كورس تخسيس يحتوي على العديد من الفيتامينات اللازمة لمريض السكر مع تنظيم مواعيد تناول الطعام، لافتة إن مريض السكر حساس للغاية في التعامل معه أثناء نزول وزنه، حيث لا يمكن أن أقدم له أعشاب حارقة للدهون بصورة قوية ويجب أن تتناسب تلك الأدوية مع الحالة الصحية لكل مريض، لذلك أحرص على معرفه أدق التفاصيل المتعلقة بهذا المريض حتى أقدم له ما يناسبه من علاج.

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