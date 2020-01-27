تسجيل خامس إصابة بفيروس كورونا في أستراليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كيري تشانت، كبيرة مسؤولي الصحة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الأحد، تشخيص إصابة امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً بفيروس كورونا الجديد، إذ قدمت إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية.



وبهذه الحالة يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 5 أشخاص 4 منهم في ولاية نيو ساوث ويلز وحالة واحدة في ولاية فيكتوريا.

وقالت تشانت إن إحدى الحالات الأربع في نيو ساوث ويلز لم تكن قادمة من ووهان ولكن نتجت عبر الاتصال بحالة مؤكدة في مقاطعة صينية أخرى.

وذكر وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية، في وقت سابق من الإثنين، أن أستراليا في هذه المرحلة لن تعلق الرحلات القادمة من الصين.

وأضاف أن المسؤولين التقوا بمسافرين في رحلات أثناء قدومهم وقدموا معلومات طبية لهم.