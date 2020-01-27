اليابان ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من "مركز تفشي كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أحد أعضاء البرلمان الياباني عن الحزب الحاكم، الإثنين، إن بلاده تعتزم إعادة المئات مواطنيها من مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا الجديد.
وصرّح توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، بأن طوكيو تخطط لإرسال طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبى في وقت مبكر من الثلاثاء، لإجلاء المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.
وأعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن الحكومة أكدت أن نحو 560 مواطناً يابانياً يعيشون في المقاطعة.
وكانت اليابان قد أعلنت، الأحد، تسجيل إصابة شخص رابع بالفيروس القاتل في وسط البلاد.
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