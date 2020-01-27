- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صيدليات تكساس تعاني من نقص حاد في أقنعة الوجه الطبية للوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول، شهدت المدن التي تعاني من وجود الإصابة أزمة في وجود أقنعة الوجه الواقية ، حيث تعانى صيدليات منطقة وسط ولاية تكساس الأمريكية من نقص حاد فى الأقنعة الطبية بعد الاشتباه فى إصابة طالب جامعى زار مدينة ووهان الصينية بفيروس كورونا.
وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مراكز توزيع المستلزمات الطبية فى جميع أنحاء برازوس فالى حيث تقع الجامعة التى يدرس بها الطالب أعلنت عن نفاد جميع مخزونها من الأقنعة الطبية.
وذكرت السلطات الصحية فى برازوس كاونتى أن الطالب ظهرت عليه أعراض الفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسى وتوجه إلى مستشفى محلى، وتم ارسال عينة لمراكز منع الأمراض ومكافحتها لاختبارها للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، وأضافت السلطات الصحية أنه سيتم عزل الطالب فى منزله انتظارا لظهور نتيجة التحليل.
يذكرأن فيروس كورونا أودى بحياة 56 شخصا على الأقل منذ ظهوره فى مدينة ووهان، وعلقت الصين الاتجار فى منتجات الحيوانات البرية بسبب تفشى الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر صيدليات تكساس تعاني من نقص حاد في أقنعة الوجه الطبية للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.