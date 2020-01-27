شكرا لقرائتكم خبر عن صيدليات تكساس تعاني من نقص حاد في أقنعة الوجه الطبية للوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول، شهدت المدن التي تعاني من وجود الإصابة أزمة في وجود أقنعة الوجه الواقية ، حيث تعانى صيدليات منطقة وسط ولاية تكساس الأمريكية من نقص حاد فى الأقنعة الطبية بعد الاشتباه فى إصابة طالب جامعى زار مدينة ووهان الصينية بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مراكز توزيع المستلزمات الطبية فى جميع أنحاء برازوس فالى حيث تقع الجامعة التى يدرس بها الطالب أعلنت عن نفاد جميع مخزونها من الأقنعة الطبية.

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وذكرت السلطات الصحية فى برازوس كاونتى أن الطالب ظهرت عليه أعراض الفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسى وتوجه إلى مستشفى محلى، وتم ارسال عينة لمراكز منع الأمراض ومكافحتها لاختبارها للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، وأضافت السلطات الصحية أنه سيتم عزل الطالب فى منزله انتظارا لظهور نتيجة التحليل.

يذكرأن فيروس كورونا أودى بحياة 56 شخصا على الأقل منذ ظهوره فى مدينة ووهان، وعلقت الصين الاتجار فى منتجات الحيوانات البرية بسبب تفشى الفيروس.