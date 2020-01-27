لماذا يأخذ النباتيون إجازات مرضية أكثر؟

الإثنين 27 يناير 2020

تقول دراسة جديدة إن الأشخاص النباتيين يحصلون على إجازات مرضية بشكل أكبر من آكلي اللحوم، بسبب البرد والإنفلونزا والأمراض البسيطة الأخرى.



ويظهر البحث أن الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي خالي من اللحوم، يحصلون على ما يقرب من خمسة أيام إجازة من العمل كل عام، أي نحو ضعفي إجمالي المتوسط السنوي للإجارات المرضية التي يحصل عليها الموظفون.

ووجد الباحثون أيضاً أن العمال من جيل الألفية يأخذون إجازات تعادل ثلاثة أضعاف ما يأخذه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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وتدّعي الدراسة التي أجرتها علامة فيشرمان فريند البريطانية أن النباتيين أكثر عرضة للإستجابة للطقس الشتوي، حيث حصلوا على إجازات مرضية تعادل ضعفي ما حصل عليه زملاؤهم من غير النباتيين.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 1000 موظف في المكاتب، أن النباتيين أخذوا ما معدله خمسة أيام إجازة من العمل تقريباً في العام الماضي نتيجة البرد أو السعال أو الأنفلونزا، مقارنةً بالمتوسط ​​السنوي في بريطانيا البالغ 2.5 يوماً بسبب الأمراض البسيطة.

وعلى الرغم من عدم وضوح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد أيام الإجازات لدى النباتيين، تظهر الدراسة أن أيامهم المرضية في ازدياد، حيث اعترف ثلثاهم بأخذ المزيد من الإجازات من العمل بسبب مرض بسيط مقارنة بالسنوات السابقة.